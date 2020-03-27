فرنسا تعلن عن تمديد الحجر الصحي أسبوعين إضافيين على خلفية كورونا المستجد

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب اليوم الجمعة عن تمديد الحجر الصحي على كامل البلاد لمدة أسبوعين إضافيين على الأقل.

باريس - سبوتنيك. وقال فيليب في مؤتمر صحافي: "سنمدد الحجر الصحي لمدة أسبوعين إضافيين ابتداءا من الثلاثاء المقبل لغاية ال15 من شهر أبريل على الأقل".

وطلب فيليب من المواطنين احترام قواعد الحجر الصحي وإلا "سوف يكون العقاب شديدا".

وفرضت السلطات في فرنسا حجراً صحياً يوم الثلاثاء 17 مارس لمدة 15 يوما على الأقل بهدف مكافحة الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد.

وتوفي 365 شخصا مصابا بفيروس كورونا "كوفيد-19" في المستشفيات الفرنسية خلال 24 ساعة، بينهم "فتاة عمرها 16 عاما لأول مرة" في منطقة باريس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 1696 منذ بداية تفشي الوباء، وفق ما أعلنت السلطات الصحية الفرنسية أمس الخميس.

ويشكل ذلك ارتفاعا بنسبة 27 في المئة عن اليوم السابق، وهي زيادة كبيرة في ضوء خضوع البلاد حاليا للأسبوع الثاني من الحجر الصحي.

وقال المدير العام للصحة جيروم سالومون "لدينا الآن 3375 مريضا في العناية المركزة في فرنسا (بزيادة 548 في يوم واحد) يعانون من شكل حاد من المرض من إجمالي 13904 مرضى (بزيادة 2365) أدخلوا إلى المستشفى".

والإحصاء اليومي الذي تعلنه الحكومة يشمل من يموتون في المستشفيات فقط، لكن السلطات قالت إنها ستتمكن قريبا من جمع بيانات الوفيات في دور المسنين، والتي ستؤدي على الأرجح إلى زيادة كبيرة في سجل الوفيات.

وقال سالومون إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع 16 في المئة خلال 24 ساعة إلى 29155.