عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يقترب من 100 ألف

وصل المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19" في الولايات المتحدة الأميركية إلى 97 ألف، وسجلت 1475 حالة وفاة، وذلك بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

واشنطن - سبوتنيك. وتتصدر من حيث عدد المصابين مدينة نيويورك، التي سجلت فيها 366 حالة وفاة، وتأتي في المرتبة الثانية مدينة كينغ في واشنطن سجلت فيها 109 حالة وفاة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن السبب الرئيسي وراء تصدر بلاده في عدد الإصابات بكورونا في العالم، يعود لتسريع وتيرة الفحوصات.

وجاءت إيطاليا في المرتبة الثانية بتسجيل 86498 حالة ثم الصين التي سجلت 81340 حالة، بحسب وكالة رويترز.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس الخميس 26 مارس/آذار، عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لأول مرة منذ بدء تفشي الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وسجلت آخر إحصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 537 ألف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات 24 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 125 ألف شخص.