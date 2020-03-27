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22:28 GMT27 مارس/ آذار 2020
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    وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو

    وزير خارجية إيطاليا متحدثا عن الدول الأوروبية: كلمة الولاء لها وزن كبير بالنسبة لنا

    © REUTERS / Alberto Lingria
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    صرح وزير الخارجية الايطالي لويجي، دي مايو، اليوم الجمعة، بأن بلاده تواجه حالة الطوارئ صحية - اقتصادية ناجمة عن وباء فيروس كورونا، وأن بلاده "تنتظر ولاء من شركائها الأوروبيين".

    جاء ذلك في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" بعد رفض دول بشمال أوروبا، من بينها ألمانيا، إنشاء آلية إقراض شاملة في منطقة اليورو (سندات كورونا)، مضيفا أن "كلمة الولاء لها وزن مهم بالنسبة لنا، ونتوقع من أوروبا أن تؤدي دورها".

    طائرة النقل العسكرية إيل 76 التابعة لقوات الفضاء الروسية مع مجموعة من المتخصصين العسكريين الروس ومعدات للتشخيص والتطهير، إلى قاعدة براتيكا دي ماري الجوية في إيطاليا. كورونا
    © Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation
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    وتابع دي مايو: "ذلك لأن الكلمات المعسولة لا تقدم شيئا لنا، لدينا شركات وعمالة وعائلات يجب أن يكونوا قادرين على التطلع إلى المستقبل والذين يحتاجون اليوم، قبل كل شيء، إلى دعم ملموس. نريد تقديم هذا الدعم لهم".

    وفي إشارة إلى الأزمة المالية اليونانية، قال دي مايو "لا ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يقول إنه مستعد لمساعدتنا إلا إذا قبلنا الأدوات القديمة التي جربتها بعض الدول قبل عشر سنوات دون نجاح كبير، هذا ليس بالشيء الجيد".

    وشدد قائلا: "ندرك أنه إذا لم نتصرف بشكل حاسم، فلن ننعش اقتصادنا، وهذا لا يمكننا حتى تخيله، لقد أبلغنا الدول الأعضاء الأخرى أن إيطاليا ستنفق كل الأموال اللازمة لمساعدة مواطنينا، لا وقت لأخذ الوصفات البالية والبيروقراطية في الاعتبار".

    واختتم وزير الخاريجة الإيطالي منشوره قائلا "إذا كنت تخوض حربا، عليك التصرف في بشكل سريع بالدفاع عن بلدك بكل ما أوتيت من قوة".

    وكان مفوض الطوارئ الصحية في إيطاليا، دومينيكو أركوري، اليوم الجمعة، قد أعلن أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي في إيطاليا سجل رقما قياسيا جديدا بوفاة 969 شخصا، وبهذا تصل حالات الوفاة في البلاد إلى 9134 حالة.

    وقال أركوري في مؤتمر صحفي: "اليوم البيانات الخاصة حول مسار الوباء تظهر تعافي 589 شخصا، ووصل عددهم إلى 10950 شخصا".

    وأضاف بقوله "للأسف، توفي 969 شخصا". وهكذا، يبلغ عدد الضحايا 9134 ضحية. وحتى الآن أصيب 66414 إيطاليا بفيروس كورونا المستجد، بزيادة 4401 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية .

    وباشر الخبراء العسكريون الروس، الذين وصلوا إلى مدينة بيرغامو الإيطالية اليوم، تقديم المساعدات الطبية للمواطنين، فيما قالت وزراة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة: "بدأ المتخصصون العسكريون الروس الذين وصلوا إلى بيرغامو، عمليًا في الوفاء بمهام مساعدة مواطني الجمهورية الإيطالية.

    وأجرى الجيش الروسي تفتيشًا تقنيًا وتدريبًا على المعدات الطبية ومعدات الحماية، كما درس مجال العمل القادم. على أراضي القاعدة الجوية الإيطالية في ضواحي بيرغامو، ومختبر تفاعل سلسلة البوليميراز للتحليل والتنميط الجيني، ونقاط للمعالجة الخاصة للمعدات المشاركة في التطهير".

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, إيطاليا
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