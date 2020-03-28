ترامب: سيتم تصنيع أجهزة تنفس صناعي تكفي لنا ولدول أخرى

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه سيتم تصنيع أجهزة تنفس صناعي بحجم كافي، لتكفي حاجة الولايات المتحدة ودول أخرى بحاجة ماسة اليها.

موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين: "سنصنع العديد من الأجهزة، أنا لا أقول أن هذا لنا فقط، إن إيطاليا بحاجة إلى أجهزة، وإسبانيا تحتاج إلى أجهزة، وألمانيا تحتاج إلى أجهزة، وكلها تطلب أجهزة تنفس صناعي، سنصنع الكثير من الأجهزة ونوفر احتياجاتنا، ولكننا سنساعد أيضًا دول أخرى".

وأمر دونالد ترامب، يوم الجمعة، شركتي تصنيع السيارات العملاقتين "فورد" و"جنرال موتورز" بالبدء في تصنيع أجهزة تنفس صناعي، للمساعدة في تخفيف الضغط المتزايد على المستشفيات للرعاية بمصابي كوفيد-19.

ووعد ترامب الجمعة بتوفير مزيد من أجهزة التنفس الصناعي، مؤكدا في تغريدة على تويتر "اشترينا للتو الكثير من أجهزة التنفس الاصطناعي من عدة شركات جيدة".

وسجلت الولايات المتحدة الامريكية اليوم 354 وفاة وحوالي 18 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بحسب مؤشر جامعة جون هوبكنز الأمريكية .

وبحسب النتائج الواردة تكون الولايات المتحدة قد سجلت حصيلة قياسية للوفيات في يوم واحد على أراضيها نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومنذ تفشي الوباء الناجم عن كورونا على أراضيها، رصدت الولايات المتحدة رقما تجاوز 100 ألف و717 حالة إصابة، فارق الحياة منها حوالي 1544، بينما تماثل أكثر من 862 شخصا للشفاء.