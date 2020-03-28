ماكرون يحاول التقرب من الايطاليين ويحذر من المساعدات الصينية والروسية

خاطب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم أمس الجمعة الشعب الإيطالي محاولا التقرب منهم من خلال التأكيد أن فرنسا مستعدة لتقديم المساعدة لهم لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاءت تصريحات ماكرون خلال مقابلة خاصة مع صحف "لاريبوبليكا" و"كورير ديلا سيرا" و"لاستامبا" الإيطالية حيث أشار أن فرنسا موجودة لتقديم المساعدة وإنه يتعين على الإيطاليين الحذر من الحديث عن مساعدات من الصين أو روسيا لمكافحة فيروس كورونا.

وقال ماكرون بهذا الخصوص: "فرنسا تقف إلى جانب إيطاليا، هناك حديث كثير عن مساعدات من الصين وروسيا ولكن لماذا لا نقول إن فرنسا وألمانيا وفرا مليوني كمامة وعشرات الآلاف من السترات لإيطاليا؟".

وأضاف ماكرون قائلا: "هذا ليس كافيا لكن هذه مجرد بداية ويجب ألا نستغرق في الاستماع إلى ما يقوله شركاؤنا الدوليون أو منافسونا".

وتابع ماكرون قائلا "ما يقلقني هو أن يتحمل كل مريض مرضه، إذا لم نظهر تضامنا فقد تكون إيطاليا أو إسبانيا أو دول أخرى قادرة على القول لشركائها الأوروبيين أين كنتم عندما كنا على الجبهة؟ لا أريد أوروبا أنانية ومنقسمة".

وتعد إيطاليا واحدة من الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد في القارة الأوروبية، وتجاوزت الصين في الآونة الأخيرة في عدد الضحايا.

وتدخل إيطاليا الأسبوع الثالث من حالة الإغلاق العام التي تم فرضها على البلاد لتتمكن من السيطرة على انتشار الفيروس بعد أن أصبحت تتصدر قائمة الدول في عدد الوفيات به.