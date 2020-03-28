الدفاع الأمريكية تؤكد استمرار العمليات العسكرية في الخارج رغم تفشي فيروس كورونا

أعلنت هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، يوم أمس الجمعة، عن استمرار العمليات العسكرية الأمريكية في الخارج رغم تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية هذا الإعلان من خلال تصريحات لنائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، جون هايتن، الذي قال: "لا يوجد تأثير على العمليات. فالمهمّات التي نجريها حاليا في كل أنحاء العالم لا تزال تنَفذ وفقا للقواعد ذاتها وللنموذج نفسه الذي كان معتمدًا قبل شهر أو شهرين".

وأضاف هايتن قائلا: "نواصل التكيف مع مختلف القيود، لكن الفيروس ليس له تأثير على هذه المهمات"، مؤكّدا أن عدد الجنود الأمريكيين المصابين بالفيروس في الخارج محدود جدا.

ووقع وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، يوم الأربعاء، أمرا بتجميد تحركات جميع القوات الأمريكية في الخارج لمدة 60 يوما، بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

ونقل موقع شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن ثلاثة مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية، أن البنتاغون جمد حركة جنوده في الخارج والداخل لمدة 60 يوما لتفادي كورونا.

وكان وزير الدفاع الأمريكي قال في وقت سابق، إن البنتاغون تقوم بكل ما في وسعها للاستجابة للأزمة الصحية التي سببها الفيروس، مؤكدا أن الإدارة والجيش الأمريكيين يتخذان كل الإجراءات الضرورية لحماية الشعب الأمريكي وقواته المسلحة.