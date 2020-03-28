رئيس المكسيك يشدد موقفه ويحث الناس على البقاء في منازلهم لاحتواء العدوى

حث رئيس المكسيك المواطنين على البقاء في منازلهم لمنع انتشار "كاسح" لفيروس كورونا، متخذا أشد موقف له حتى الآن ضد الوباء الذي حصد أرواح ما يزيد على 27 ألفا حول العالم وأصاب ما يقرب من 600 ألف شخص حتى الآن.

وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أمس الجمعة في تسجيل مصور مدته 14 دقيقة على يوتيوب "علينا البقاء في منازلنا. يجب الحفاظ على تباعد صحي"، محذرا من أن النظام الصحي قد لا يتمكن من استيعاب أي تفش كبير للحالات على الرغم من أن الحالات التي سجلتها المكسيك أقل بكثير من الحالات في دول أخرى، وفقا لـ "رويترز".

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المكسيك 717 حتى يوم الجمعة بزيادة 132 حالة عن اليوم السابق الذي سجل 585. وبلغ عدد الوفيات حتى الآن جراء المرض 12 حالة.

وقال الرئيس "إذا لم نمكث داخل منازلها فإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يرتفع بشكل كبير لا تستطيع مؤسساتنا الطبية استيعابه".

وأقر الرئيس المكسيكي أيضا بأن التأثير الاقتصادي لأي تفش كبير سيكون أسوأ على المدى البعيد إذا لم تبادر الشركات بإصدار أوامر لموظفيها بالبقاء في منازلهم، في تغيير لموقفه السابق الذي حذر فيه من أن أي إغلاق للمؤسسات قد يسبب ضررا أكبر من الذي يسببه الفيروس.