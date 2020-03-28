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12:29 GMT28 مارس/ آذار 2020
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    الشرطة الصينية تقدم التحية العسكرية للعاملين بالجهاز الطبي في منطقة ووهان مركز تفشي فيروس كورونا.

    إنها إرادة الحياة... ووهان الصينية تهزم كورونا وتعود لحلتها مجددا

    © REUTERS / STRINGER
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    تبدأ مدينة ووهان الصينية بالعودة إلى الحياة الطبيعية بعد إغلاقها لمدة شهرين بسبب تفشي فيروس كورنا فيها، وقررت السلطات في المدينة اليوم السبت إعادة افتتاح المترو وعدد من الخدمات وفتح حدود المدينة.

    بدأت مدينة ووهان الصينية، حيث ظهر تفشي فيروس كورونا أول مرة، اليوم السبت في إنهاء إغلاق استمر منذ شهرين بإعادة تشغيل بعض خدمات المترو وإعادة فتح الحدود، مما سمح لبعض مظاهر الحياة الطبيعية بالعودة ولم شمل العائلات.

    الشرطة الصينية تقدم التحية العسكرية للعاملين بالجهاز الطبي في منطقة ووهان مركز تفشي فيروس كورونا.
    © REUTERS / STRINGER
    الإعلان عن موعد رفع القيود عن مدينة ووهان الصينية
    وأعلنت سلطات مدينة ووهان الصينية، اليوم السبت، أنها أعادت العمل جزئيا بمترو أنفاق المدينة وذلك بعد إغلاقة لفترة من الوقت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

    وأصدرت سلطات المدينة بيانا على موقعها الإلكتروني وجاء فيه: "في 28 مارس/أذار الساعة 6.30 صباحا تم استئناف عمل الخطوط 1،2،3،4،6 و 7. لمترو الأنفاق الذي يعمل في أيام الأسبوع من 6.00 إلى 23.00 في عطلات نهاية الأسبوع من 6.30 إلى 23.00".

    ويمثل إعادة فتح مدينة ووهان، نقطة تحول في مكافحة الصين للفيروس على الرغم من انتشار العدوى منذ ذلك الحين إلى أكثر من 200 دولة.

    ونقلت "رويترز" عن الطالب الصيني قوه ليانغ كاي الذي كان على متن واحدة من أوائل القطارات فائقة السرعة التي سمحت السلطات بدخولها إلى مدينة ووهان صباح اليوم السبت قوله: "يسعدني جدا أن أرى أسرتي".

    وشهدت ووهان حوالي 60 في المئة من حالات الإصابة بكورونا، لكن وتيرة الإصابات انحسرت بشكل حاد خلال الأسابيع الماضية مما يعد دليلا على نجاح الإجراءات التي جرى اتخاذها. وسُجلت أحدث حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في ووهان، نتيجة عدوى داخل المدينة، يوم الاثنين.

    وشوهد موظفون، بعضهم يرتدي معدات واقية لكامل الجسم، ومتطوعون حول محطة السكة الحديد في الصباح وهم ينصبون أجهزة تطهير الأيدي ولافتات تذكّر المسافرين بأنهم بحاجة إلى كود صحي على هواتفهم المحمولة حتى يستطيعون ارتياد وسائل النقل العام.

    وفي أحد قطارات المترو، رفع عامل لافتة كُتب عليها "ارتدِ قناعا طوال الرحلة، لا ينبغي أن يتجمع الناس. وعندما تنزل، يُرجى استخدام كود الصحة".

    وقال يوان هاي (30 عاما)، وهو أحد الركاب في خط المترو الذي أعيد فتحه، عند سؤاله عن المخاطر "الجميع يتخذون الاحتياطات الصحيحة. لذلك، لا ينبغي أن تكون هناك مشكلة... لكن عليك أن تكون حذرا".

    ويثير وجود عدد غير معروف من حاملي الفيروس في الصين مخاوف لدى عامة الناس من أن يتسبب رفع القيود في إطلاق آلاف الأشخاص الذين ما زال بإمكانهم نشر الفيروس دون معرفة أنهم مرضى.

    انظر أيضا:

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    الإعلان عن موعد رفع القيود عن مدينة ووهان الصينية
    اعتقال عالم الأحياء الكيميائية في جامعة هارفارد لتلقيه مليوني دولار من جامعة ووهان الصينية
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