طالبان: لن نتفاوض مع فريق أعلنته الحكومة الأفغانية

قال متحدث باسم حركة طالبان، اليوم السبت، إن الحركة لن تتفاوض مع الفريق الذي أعلنته الحكومة الأفغانية، في انتكاسة محتملة للخطوات المقبلة من عملية السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة.

وقال المتحدث ذبيح الله مجاهد إن الحركة ترفض التفاوض مع الفريق لأنه لم يتم اختياره بطريقة تشمل "جميع الفصائل الأفغانية"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

كانت الحكومة الأفغانية أعلنت عن تشكيل فريق في وقت متأخر من يوم الخميس وهو الأمر الذي أشاد به المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد ووصفه بأنه "شامل".

ويرأس وفد التفاوض، الذي أعلنته وزارة الدولة للسلام، معصوم استانكزي، الرئيس السابق لإدارة الأمن الوطني وهو من مؤيدي الرئيس أشرف غني، ويشمل سياسيين ومسؤولين سابقين وممثلين للمجتمع المدني، كما يضم الفريق خمس نساء.

ولم يتضح حتى الآن إن كان عبد الله عبد الله، منافس الرئيس غني، سيوافق على الفريق الذي وقع عليه الاختيار، وهو أمر قال دبلوماسيون إنه بالغ الأهمية نظرا لنفوذ معسكره القوي في معظم أنحاء شمال وغرب البلاد.

وبعد اختيار الفريق ستكون الخطوة المقبلة الاجتماع لإجراء محادثات مع طالبان في إطار عملية تهدف لإنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة وإحلال السلام في أفغانستان.

وقال متحدث باسم عبد الله إنه لا يستطيع تأكيد أو نفي ما إذا كان عبد الله سيدعم الفريق.