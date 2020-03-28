الصحة العالمية: الإقليم الأفريقي التابع للمنظمة به 2650 إصابة بكورونا و49 وفاة

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، إن فيروس "كورونا" المستجد امتد إلى عشرات الدول في أفريقيا، موضحا أن حالات الإصابة بلغت 2650 حالة والوفيات 49.

وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أن المنظمة مستعدة لدعم كل الدول في مكافحة الفيروس.

وقال إن على الدول التي تعاني أنظمتها الصحية من الضعف العمل بقوة لاحتواء انتشار المرض بين الحالات الأولية ومنع تفشيه في المجتمع.

The #coronavirus has now spread to dozens of countries in the @WHOAFRO region. As of today, there are 2,650 confirmed #COVID19 cases and 49 deaths. Governments and health authorities across the continent are striving to limit widespread infections. https://t.co/GuwiJBcOPN — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 28, 2020

​وقالت مسؤولة إقليمية في منظمة الصحة العالمية، الخميس، إن نحو نصف دول أفريقيا، جنوب الصحراء، لا تزال أمامها فرصة "تتضاءل" يوميا للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد بين السكان المحليين.

وينتشر الفيروس في أنحاء أفريقيا بشكل أبطأ مما هو في آسيا أو أوروبا، لكن أكثر من 40 دولة في القارة سجلت حاليا ما يقرب من 2850 حالة إصابة و73 حالة وفاة، حسب إحصاء رويترز.

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وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.