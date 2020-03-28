ميلانيا ترامب توجه رسالة لمن تقدموا الصفوف في مواجهة كورونا

قالت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الأمريكيين أصبحوا متحدين في مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب ميلانيا ترامب، على "تويتر"، اليوم السبت: "نيابة عن كل الأمة الأمريكية، نتقدم بالشكر لكل من تقدموا الصفوف في مواجهة فيروس كورونا، خاصة أطقم التمريض والأطباء والمتطوعين".

On behalf of the entire nation - thank you to all of the front line responders - especially nurses, doctors & volunteers- we thank & salute you for all that you are doing in these trying times. We will get through this as one country united! pic.twitter.com/Lxxx3L9ZgP — Melania Trump (@FLOTUS) March 28, 2020

وأضافت: "نقدم التحية لكل شخص منهم لما يقوم به في هذا الوقت، وسنواجه ذلك بدولة متحدة".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم السبت، إن الديمقراطيين والجمهوريين، تجاوزوا كل خلافاتهم وجعلوا الولايات المتحدة الأمريكية فوق كل الاعتبارات السياسية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

Members of Congress are coming together following the passage of the bipartisan #CARESAct, a families & workers-first relief package. With my signature, this legislation heads to the President’s desk. #FamiliesFirst https://t.co/XzVQB96i0e — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) March 27, 2020

وقال: "أتقدم بالشكر للجمهوريين والديمقراطيين، لأنهم اتحدوا للعمل معا لجعل أمريكا أولا"، مضيفا: "لقد وضعوا خلافاتهم السياسية جانبا من أجل أمريكا".

وعلقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، التي تنتمي للحزب الديمقراطي بالقول: "قانون الصحة الذي وقعه ترامب، يعد خطوة مهمة لدعم العاملين في الخدمات الصحية، خاصة أولئك الموجودين في المواجهة"، مضيفة: "هذا القانون يجعل نظامنا الصحي أكثر اتساعا، لكن هناك الكثير لنفعله للتأكيد على توفير الموارد الخاصة لتفعيله".

ويأتي ذلك بعدما نشر البيت الأبيض مقطع فيديو آخر، قال إنه يرصد لحظة توقيع ترامب لقانون يوفر (إغاثة طارئة) للعائلات والمؤسسات الصغيرة التي تأثرت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولى عالميا بعدما وصل عدد المصابين فيها إلى أكثر من 104 آلاف مصاب.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، 617 ألف مصاب، بينهم أكثر من 28 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 137 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في الصين، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 104 آلاف مصاب، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 86 ألف، وفقا لإحصائيات اليوم السبت.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الرابعة بأكثر من 72 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 53 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 35 ألف حالة إصابة، ثم فرنسا بأكثر من 32 ألف، ثم بريطانيا بأكثر من 14 ألف، وسويسرا بأكثر من 13 ألفا، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا)، وكوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف إصابة في كل منهما.