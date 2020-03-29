شفاء زوجة رئيس وزراء كندا من فيروس كورونا

أعلنت زوجة رئيس الوزراء الكندي السيدة الأولى، صوفي غريغوار، عن تعافيها من فيروس كورونا.

وكتبت صوفي على فيسبوك، أنها تشعر بتحسن كبير وأكد لها طبيبها أنها بصحة جيدة، وشكرت صوفي المواطنين على دعمهم وشجعتهم بالحفاظ على المسافة بين بعضهم البعض والبقاء على اتصال عبر الشبكات الاجتماعية.

كما أعربت زوجة رئيس الوزراء الكندي عن ثقتها في إمكانية التغلب على الأزمة الحالية، لكنها أشارت إلى إنه من الضروري تذكر توصيات الأطباء والبقاء في المنزل.

​وأعلن رئيس الوزراء الكندي يوم 12 مارس/ آذار، أنه يخضع لحجر صحي لمدة 14 يوما.

وسجلت كندا حتى اليوم، 5.7 ألف إصابة في البلاد، كما توفي 61 شخص، وتعافى 466 شخص.