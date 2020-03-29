شقيق الرئيس الإيراني الأسبق يعلن إصابته بفيروس "كورونا"... فيديو

أعلن محمد رضا خاتمى النائب السابق لرئيس البرلمان الإيراني وشقيق الرئيس الأسبق محمد خاتمي، أمس السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال خاتمي، في رسالة مصورة، إنه توجه إلى المستشفى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة، عقب اكتشاف إصابته بالفيروس، موجها انتقادا إلى تعامل الحكومة الإيرانية مع انتشار فيروس كورونا.

یکی از مردان اصلاحات به #کرونا مبتلا شد. مردی که صادقانه بر موضع تقلب در سال ۸۸ ایستاد، دفاعیاتش را منتشر کرد تا مردم بدانند چه اتفاقی در آن سال افتاد.سیاستمداری صادق و بی آلایش؛ کسی که در بستر بیماری هم برای حل مشکلات کشور دغدغه دارد. برای سلامتی او دعا کنیم.🙏#محمدرضا_خاتمی pic.twitter.com/XzsXIbbrAe — 🇮🇷ایران من (Seyed Ali) (@IRANE_MAN1) March 28, 2020

ودعا شقيق الرئيس الأسبق، الحكومة إلى العمل على تهيئة الظروف كي يتمكن المواطنون من التزام منازلهم والبحث عن الأسباب التي تجعلهم غير ملتزمين بالإرشادات الصحية، مؤكدا أن "كورونا" كشف عن وجود أمراض سياسية واقتصادية واجتماعية في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 35408 حالة بعد تسجيل 3076 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، إن "عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ حتى ظهر السبت 35 ألفا و408 شخصا، والمتوفين 2517 والمتعافين 11 ألفا و679 شخصا، مضيفا أنه "تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 3076 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 35408 حالة حتى الأن بينهم 3206 في وضع حرج".