النمسا: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 8200 حالة و78 وفاة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية في بيان، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى أكثر من 8200 حالة إصابة و78 حالة وفاة.

وجاء في بيان الوزارة أن "ولاية تيرول لا تزال هي الأكثر تضررا مع تسجيل 1907 إصابة بها، تليها ولاية النمسا العليا والتي سجلت 1402 حالة".

وأشار البيان إلى "أهمية الالتزام بتنفيذ الإجراءات الحكومية ضد فيروس كورونا والتي تطبق للأسبوع الثاني على التوالي".

وأوضح البيان أن "الوباء لم يصل بعد إلى ذروته في البلاد، في الوقت الذي يستمر عدد الإصابات الجديدة في الارتفاع"، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكر البيان أن "معدل نمو الإصابات الجديدة انخفض لأول مرة دون 10% وهو ما اعتبرته الحكومة مؤشرا على نجاح إجراءات الحجر الصحي في المنازل".

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 665 ألف إصابة، ونحو 30 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 142 آلاف.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.