بريطانيا: سيكون شيئا جيدا إذا سجلنا أقل من 20 ألف وفاة بكورونا

قال ستيفن باويس مدير هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، اليوم الأحد، إن بلاده ستكون قد أبلت بلاء حسنا إذا عبرت أزمة فيروس كورونا بأقل من 20 ألف حالة وفاة.

وبحسب وكالة "رويترز"، أضاف باويس في مؤتمر صحفي في داونينغ ستريت أن "وحدات العناية المركزة في لندن لم تمتلئ بعد".

وأشار إلى أن "هيئة الخدمات الصحية الوطنية تجهز غرف العمليات والإنعاش لاستقبال الحالات الحرجة".

وسجلت بريطانيا، أمس السبت، 2546 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المصابة إلى 17089 حالة، كما سجلت 260 حالة وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 1019".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الجمعة الماضي، إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أنه خضع لاختبار الفيروس، وكشفت نتائجه أن الحالة إيجابية.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 665 ألف إصابة، ونحو 30 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 142 آلاف.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.