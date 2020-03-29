رئيس "نوفارتس" يتحدث عن العلاج الذي يشكل أكبر أمل في مواجهة كورونا

قال الرئيس التنفيذي لشركة "نوفارتس" للأدوية، اليوم الأحد، إن دواء "هيدروكسيكلوروكوين" المستخدم في علاج الملاريا والذئبة والتهاب المفاصل، هو أكبر أمل للشركة في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وقال ناراسيمهان، لصحيفة "زونتاج-تسايتونج" السويسرية، "الدراسات قبل الإكلينيكية على الحيوانات وكذلك البيانات الأولى من الدراسات الإكلينيكية تظهر أن هيدروكسيكلوروكوين يقتل فيروس كورونا... نحن نعمل مع المستشفيات السويسرية على بروتوكولات العلاج الممكنة للاستخدام الإكلينيكي للدواء ولكن من السابق لأوانه قول أي شيء بشكل قاطع"، بحسب موقع "ياهو" الأمريكي.

وأضاف أن الشركة تبحث حاليا عن مكونات دوائية فعالة إضافية لإنتاج المزيد من هيدروكسيكلوروكوين، إذا نجحت التجارب الإكلينيكية.

وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي، أنه "تمت الموافقة على استخدام دواء الملاريا للعلاج من فيروس كورونا".

وتابع أن الولايات المتحدة بدأت بتجارب سريرية على لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد.

وقال رئيس هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، مساء الخميس، إن أكثر من 10 آلاف باحث يعملون على إنتاج علاج لفيروس كورونا المستجد.

وأكدت هيئة الغذاء والأدوية الأمريكية أنه تجري حاليا تجارب على لقاح لفيروس كورونا "كوفيد 19"، منوهة إلى أنه قد يستغرق التوصل إلى لقاح لكورونا 12 شهرا.

© Sputnik . MOHAMED HASSAN 7 طرق للتخلص من "مسح الوجه" تجنبا لعدوى كورونا

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.