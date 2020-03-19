هيئة الدواء والغذاء الأمريكية: 10 آلاف باحث يعملون على إنتاج علاج لفيروس كورونا

قال رئيس هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، مساء اليوم، إن أكثر من 10 آلاف باحث يعملون على إنتاج علاج لفيروس كورونا المستجد.

وأكدت هيئة الغذاء والأدوية الأمريكية أنه نجري حاليا تجارب على لقاح لفيروس كورونا "كوفيد 19"، منوهة إلى أنه قد يستغرق التوصل إلى لقاح لكورونا 12 شهرا.

وفي السياق نفسه، كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة بدأت بتجارب سريرية على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

هيئة الغذاء والأدوية الأميركية: قد يستغرق التوصل إلى لقاح لـ #كورونا 12 شهرا #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) March 19, 2020

وقال ترامب في مؤتمر صحفي إن "الأولوية لدينا في الولايات المتحدة حاليا هي حماية مواطنينا".

وأضاف الرئيس الأمريكي "خلال أسابيع سنعلن عن تحقيق نجاح في لقاح فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن "أمريكا تبذل جهودا متواصلة للقضاء نهائيا على الفيروس".

Pres. Trump touts chloroquine, an old malaria drug, that doctors say may help treat novel coronavirus, claims it will be available "almost immediately." Read more about chloroquine: https://t.co/gimJa1eUzW pic.twitter.com/4benjMcMPh — ABC News Live (@ABCNewsLive) March 19, 2020

وأوضح ترامب أنه "وجه إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية بإزالة أية معوقات أمام جهود إنتاج علاج فعال لفيروس كورونا".

وتابع "إدارة الأغذية والأدوية خفضت فترة إنتاج لقاح لفيروس كورونا من أشهر أو ربما أعوام إلى أيام".

وأكد ترامب أنه "تم الموافقة على استخدام دواء الملاريا للعلاج من فيروس كورونا".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حتى يوم أمس، أكثر من 228700 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9377، وتجاوز عدد المتعافين 86250 شخص.

يتبع...