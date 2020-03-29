"رعب في بريطانيا"... إصابة الخادم الخاص للملكة إليزابيث بكورونا

كشفت صحيفة بريطانية أن أحد الخادمين المقربين لدى الملكة إليزابيث أثبتت إصابته بفيروس كورونا، الأمر الذي يثير المخاوف على صحة الملكة وسط تفشي الوباء في البلاد.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، فإن الخادم، الذي تشمل وظيفته تقديم المشروبات والوجبات للملكة إليزابيث، والتعريف بالضيوف وتسليم الرسائل وتمشية كلاب الملكة.

وأضافت الصحيفة أن "الخادم أرسل إلى المنزل للتقيد بفترة العزل الذاتي لمدة 14 يوما".

ونقلت الصحيفة عن إحدى المصادر المطلعة داخل القصر، قوله إن "الجميع خائفون، ليس فقط على أنفسهم ولكن على صحة الملكة وصحة الدوق، لذا يتوجب إخضاع الجميع في محيط الملكة للفحص الطبي، والتأكد من خلوهم من المرض".

كما أشارت الصحيفة إلى أن "العائلة المالكة قامت بفحص 12 شخصا من العاملين في محيط الملكة إليزابيث، وأظهرت الفحوصات أن نتائج الاختبار بالفيروس جاءت سلبية وخلوهم من الإصابة بفيروس كورونا".

تجدر الإشارة إلى أن ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، قد تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد وظهرت عليه أعراض بسيطة للفيروس.

كما أعلن الجمعة عن إصابة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بفيروس كورونا المستجد وخضوعهما للعزل المنزلي لمدة أسبوعين.

وأعلن قصر بكنغهام، أن الملكة إليزابيث التقت في 11 مارس، جونسون، وفي 12 مارس ولي العهد الأمير تشارلز على التوالي.

وسجلت بريطانيا، أمس السبت، 2546 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المصابة إلى 17089 حالة، كما سجلت 260 حالة وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 1019".

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 683 ألف إصابة، ونحو 32 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 146 آلاف.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.