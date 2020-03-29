نتنياهو يعلن عن قرار جديد بشأن فيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن قرار اتخذته الحكومة في ظل مكافحتها لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية من خلال استفتاء هاتفي على قرار وزير الصحة بمنح التصاريح لقبول تبرعات لصالح الوزارة، من أجل شراء معدات وقائية وطبية للأطقم الطبية وللمرضى، بحسب ما نشره نتنياهو عبر تويتر.

توفي مصاب بفيروس "كورونا" المستجد في إسرائيل، اليوم الأحد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13، من بين 3865 مصابا وصفت حالة 66 منهم بالخطيرة.

صادقت الحكومة من خلال استفتاء هاتفي على قرار وزير الصحة بمنح التصاريح لقبول تبرعات لصالح وزارة الصحة من أجل شراء معدات وقائية وطبية للأطقم الطبية وللمرضى. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 29, 2020

وأضافت وزارة الصحة أنه "خلال الـ24 ساعة الأخيرة سجل 405 إصابات جديدة بالفيروس، حيث توقف عدد الإصابات حتى صباح السبت عند 3460 إصابة بضمنها 66 إصابة خطيرة بينهم 54 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي".

ويأتي هذا الارتفاع قبل يوم من فرض الإغلاق الشامل الذي من المتوقع أن يبدأ صباح يوم غد الإثنين، بحسب تصريحات رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو، الذي أوضح أنه في حال تواصل الارتفاع في الإصابات، فلا يوجد أي مفر إلا من فرض المزيد من التقييدات والإغلاق الشامل.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 683 ألف مصاب، بينهم أكثر من 32 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 137 ألف شخص.