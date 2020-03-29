ارتفاع حالات الوفاة بكورونا فى كندا إلى 63 وتسجيل 211 إصابة جديدة

ارتفعت وفيات كورونا فى كندا إلى 63 حالة، بعد أن تسجيل حالتى وفاة اليوم الأحد.

وارتفعت حالات الإصابة حسب وكالة "رويترز" إلى 5866 حالة بعدما كانت أمس 5655 بستجيل 211 حالة جديدة اليوم الأحد.

© Sputnik . Mohamed Hassn أكثر 6 أسئلة انتشارا عن فيروس كورونا وأجوبتها

وأعلنت زوجة رئيس الوزراء الكندي السيدة الأولى، صوفي غريغوار، عن تعافيها من فيروس كورونا.

وكتبت صوفي عبر فيسبوك، أنها تشعر بتحسن كبير وأكد لها طبيبها أنها بصحة جيدة، وشكرت صوفي المواطنين على دعمهم وشجعتهم بالحفاظ على المسافة بين بعضهم البعض والبقاء على اتصال عبر الشبكات الاجتماعية.