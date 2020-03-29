فرنسا تسجل 292 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فرنسا، مساء اليوم الأحد 29 مارس/آذار 292 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت السلطات الصحية الفرنسية إنه تم تسجيل 292 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة، بنسبة أقل بنحو 13% عن اليوم السابق.

وارتفع بتلك الطريقة العدد الإجمالي لحالات الوفاة في فرنسا بفيروس كورونا إلى 2606 حالة.

وأشارت "رويترز" إلى أن هذا يأتي في الوقت الذي تسابق الحكومة فيه لتخفيف الضغط على المستشفيات المكتظة في الشرق.

يسجل حصيلة الحكومة اليومية فقط أولئك الذين يموتون في المستشفى، لكن السلطات تقول إنها ستتمكن من جمع بيانات عن الوفيات في منازل التقاعد من الأسبوع المقبل، والتي من المرجح أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في الوفيات المسجلة.

وقال رئيس وكالة الصحة العامة الفرنسية، جيروم سالومون، إن عدد حالات الإصابة المعروفة ارتفع إلى 40 ألف و174 حالة، بدلا من 37 ألف و575 حالة عن اليوم السابق.