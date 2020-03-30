66 وفاة جديدة بسبب كورونا في ألمانيا و4751 إصابة

أظهرت إحصاءات حديثة، اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 57 ألفا، كما زاد عدد الوفيات إلى 455.

وأوضح مسح لمعهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية أن عدد الإصابات زاد بواقع 4751 مقارنة مع اليوم السابق، بينما ارتفع عدد الوفيات 66، بحسب "رويترز".

وأغلقت ألمانيا، في منتصف مارس/ آذار الجاري، المدارس والمحلات التجارية والمطاعم والملاعب والمنشآت الرياضية وأوقفت العديد من الشركات الإنتاج للمساعدة في إبطاء تفشي الفيروس.

وعالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 700 ألف إصابة، و34 ألف حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 151 ألف.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض "كوفيد 19" الناجم عن فيروس كورونا، "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.