إعلام: اتفاق على انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية في 23 يوليو 2021

قررت اللجنة المنظمة في اليابان واللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الاثنين، انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في 23 يوليو/تموز 2021.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية أن الدورة تستمر حتى الثامن من أغسطس/ آب التالي.

وفي الأسبوع الماضي، قررت اللجنة الأولمبية الدولية تأجيل الدورة الصيفية 2020 إلى العام المقبل بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا حول العالم.

وكان من المقرر أن تنطلق الدورة في 24 يوليو/ تموز المقبل، على أن تختتم في التاسع من أغسطس/ آب.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال يوشيرو موري، رئيس اللجنة المنظمة، إنه يتوقع أن يتحدد الموعد الجديد للدورة خلال أيام قليلة وربما في الأسبوع الحالي، وذلك بحسب وكالة "رويترز".