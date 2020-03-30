اختتام المناورات المشتركة بين القوات الجوية الإسرائيلية والأمريكية

اختتمت، اليوم الاثنين، المناورات المشتركة للقوات الجوية الإسرائيلية والأمريكية التي جرت في جنوبي إسرائيل، بمشاركة مقاتلات الجيل الخامس "إف 35 ".

ووفقا للخدمة الصحفية للجيش الإسرائيلي تم الانتهاء من تدريبات سلاح الجو الإسرائيلي وسلاح الجو الأمريكي في جنوبي البلاد. وتضمن التدريب تشكيلات من مقاتلات "إف 35 "، لصد التهديدات الجوية والبرية الاستراتيجية المختلفة، مع مقاتلات الشبح الإسرائيلية، والتدريب على تكتيكات عسكرية وتطبيق هجوم مشترك بين المقاتلات".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن يوم الخميس الماضي، أن عسكريين أمريكيين قرروا إرجاء المناورات العسكرية المشتركة التي كان المقرر أن تبدأ يوم الخميس 26 آذار/ مارس الجاري.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من 730 ألف حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 34 ألف حالة وفاة.