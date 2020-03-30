أعلنت وسائل إعلام عالمية، مساء اليوم الاثنين، وفاة ممثل كوميدي شهير بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

قالت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية إن الممثل الكوميدي الياباني الشهير كين شيمورا توفي عن عمر يناهز 70 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الصحيفة اليابانية إلى أن شيمورا يعد أول شخصية شهيرة معروفة في اليابان، توافيها المنية بسبب فيروس كورونا المستجد.

Ken Shimura died of pneumonia caused by novel coronavirus on Sunday night. pic.twitter.com/p1DOUTtLs6 — Sandy E. Bonner (@SandyEBonner1) March 30, 2020

​وكان الممثل الكوميدي الياباني يخضع للعلاج في مستشفى طوكيو، ولكن وافته المنية في الساعات الأخيرة من مساء أمس، الأحد.

وذكرت صحيفة "جابان تايمز" أنه تم تشخيص إصابته بالالتهاب الرئوي بعد إصابته بفيروس كورونا، ودخل المستشفى في 20 مارس بعد أن أصيب بحمى ومشاكل في التنفس، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، يوم ‏‏11 آذار/مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.‏