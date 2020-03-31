إيطاليا: 837 وفاة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي أكثر من 12 ألف

أعلن رئيس دائرة الحماية المدنية الإيطالية، أنجيلو بوريلي، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، قد ارتفع إلى 12428 بزيادة قدرها 837 حالة وفاة خلال يوم واحد.

روما - سبوتنيك. وقال بوريلي في بيان له اليوم الثلاثاء: "بلغ عدد المصابين حتى اليوم 77635 شخصا، بزيادة بلغت حوالي 2107 شخصا خلال 24 ساعة الأخيرة".

وأضاف بوريلي: "تعافى نحو 15729 شخصا، بزيادة قدرها 1109 أشخاص خلال يوم واحد".

وبحسب تصريحات بوريلي، فقد بلغ إجمالي المصابين بالفيروس في البلاد، بما فيهم المتوفين والمتعافين 105.7 ألف شخص.

وأعلنت إيطاليا، اليوم الثلاثاء، تنكيس أعلامها حدادا على ضحايا فيروس "كورونا" المستجد. وقالت الحكومة في بيان لها، إنه "من المقرر أن تخفض المدن والبلدات الإيطالية في جميع أنحاء البلاد أعلامها وتلتزم بدقيقة صمت اليوم الثلاثاء لإحياء ذكرى ضحايا الفيروس".

من جانبه، أكد الفاتيكان، انضمامه إلى هذا الإجراء، لتذكر أرواح الموتى، قائلا: "اليوم، تضامنا مع إيطاليا، سيرفع الفاتيكان أعلامه بنصف سارية، حدادا على الضحايا".