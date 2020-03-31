جامعة هوبكنز: عدد حالات الوفاة بكورونا في الولايات المتحدة أكثر من الصين

أعلنت جامعة هوبكنز الأمريكية وصول عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة إلى 3415 حالة وفاة.

موسكو - سبوتنيك. ووفقا لبيانات الجامعة، بلغ عدد حالات الوفاة 3415 حالة مقابل 3309 في الصين.

كان وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار، أكد اليوم الثلاثاء، أن بلاده أجرت فحصوات مختبرية للكشف عن فيروس كورونا لأكثر من مليون مواطن.

وقال عازار في إحاطة إعلامية بالبيت الأبيض: "نجري الآن فحوصات مختبرية للكشف عن فيروس كورونا لـ100 ألف شخص يوميا".

وبدوره صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأن أكثر من مليون أمريكي تم فحصهم للكشف عن فيروس كورونا، داعيا الجميع للتقيد بالإجراءات المفروضة لمنع انتشار الفيروس.

Watch #BarChartRace of 10 countries with most #COVID19 cases to see how the pandemic developed in past 2 weeks

-World caseload grew from 200,000+ to 800,000+

-U.S. jumps from 8th to No. 1

-South Korea drops out of top 10

-China notching down

Data source: Johns Hopkins University pic.twitter.com/bDZ4laRLxV — ivan (@ivan8848) March 31, 2020

وانتشر الفيروس حتى الآن في 200 دولة، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3304 إصابة.