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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي للحديث عن فيروس كورونا 29 مارس / آذار 2020

    بعد تحذير ترامب... الولايات المتحدة تحقق رقما قياسيا في عدد الوفيات خلال يوم واحد

    © REUTERS / ALEXANDER DRAGO
    العالم
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (117)
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    أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، مساء الثلاثاء، وفاة 865 شخصا جراء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

    واشنطن - سبوتنيك. وقالت الجامعة في بيان: "وصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 188 ألفا و172 إصابة، بعدما تأكدت خلال الـ24 ساعة الأخير إصابة 24 ألفا و743 شخصا إضافيا بالفيروس. كما بلغ حتى اليوم عدد الوفيات 3873 شخصا".

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي للحديث عن مستجدات مكافحة فيروس كورونا في البلاد 25 مارس/آذار 2020
    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستمر بأسبوعين عصيبين للغاية

    كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال يوم الثلاثاء، إن بلاده ستمر بأسبوعين عصيبين، على صعيد مكافحة فيروس كورونا المستجد. مشيرا إلى أ‎نه على كل أمريكي أن يستعد لهذه الأيام.

    هذا وتجاوز عدد ضحايا الفيروس في مدينة نيويورك فقط ألف حالة.

    ونشر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة بالمدينة، بيان جاء فيه، "بلغ عدد الضحايا بفيروس كوفيد-19، 1096، تم الكشف عن 41771 حالة جديدة، تم إدخال 8549 شخصا إلى المراكز الصحية". ولكن إلى الآن لم تتخط أي دولة في العالم الرقم باسم إيطاليا في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا،  969 وفاة في يوم واحد والذي وافق 27 مارس/آذار 2020.

    انتشر الفيروس حتى الآن في 202 دولة، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3304 إصابة.

    بينما في دول مثل: إيطاليا (105 ألف إصابة،  12428 وفاة)، إسبانيا (95 ألف إصابة، 8296 وفاة)، والولايات المتحدة ( 188530 ألف إصابة، 3889 وفاة)، يتم يوميا تسجيل عدة آلاف مصاب ومئات الوفيات، إلى جانب مئات الآلاف في نحو 202 دولة أخرى، إذ تعدت الإصابات حاجز الـ 848 ألف إصابة، تم شفاء 176 ألف شخص من المرض، واقتربت الوفيات من 42 ألف وفاة، وفقا لموقع "ورلد أوميتر" المتخصص في إحصائيات إصابة الفيروس حول العالم.

    كما عطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. وأيضا أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض وفرضت أغلب الدول في الشرق الأوسط حظر تجول جزئي، خشية استمرار انتشار الفيروس.

    وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (117)

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    الكلمات الدلالية:
    ترامب, فيروس كورونا, الولايات المتحدة
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