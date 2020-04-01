بالفيديو...ولاية نيويورك تستخدم المقطورات المبردة للتخلص من الوفيات بكورونا

كشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الثلاثاء، عن اتخاذ إجراءات وتدابير جديدة في ولاية نيويورك الأمريكية التي تسجل أعدادا كبيرة من الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأيام الأخيرة.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين في الولاية الأمريكية أنه نتيجة ارتفاع الوفيات وعدم قدرة المؤسسات والأجهزة الطبية السيطرة على كل الأمور تم تأمين مقطورات تحتوي على برادات متنقلة لحفظ جثامين الموتى والضحايا من فيروس كورونا المستجد.

وقال بيان لمستشفى في حي "فورت غرين" في بروكلين بولاية نيويورك: "لا يمكن للأسر الحزينة اتخاذ الترتيبات بسرعة، وأحباؤهم الذين توفوا يبقون في ​المستشفيات​ لفترة أطول، وبالتالي فإننا بحاجة إلى أماكن إضافية".

وفي بعض المستشفيات، مثل لينوكس هيل في ​مانهاتن​ في نيويورك، يتم إيقاف المقطورات المبردة في شوارع المدينة، على طول الأرصفة وأمام الشقق.

كما وعدت الوكالة الأمريكية الفيدرالية لإدارة الطوارئ أنها ستقوم بإرسال عشرات الشاحنات المبردة إلى ولاية نيويورك لمساعدتها على احتواء الأزمة، مشيرة إلى توقعات باستمرار ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في كل الولايات الأمريكية.

وأعلن حاكم نيويورك، آندرو كومو، يوم أمس الثلاثاء، إن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في نيويورك زاد أكثر من 9 آلاف شخص عن اليوم السابق ليصبح 75795، مع ارتفاع عدد الوفيات بنسبة 27% ووصوله إلى 1550.