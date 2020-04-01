إرسال نصف الكوريين الجنوبيين العاملين في القواعد الأمريكية في إجازات غير مدفوعة الأجر

أفادت وكالة "رونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن نحو 5 آلاف شخص، أو نصف موظفي الخدمات للعاملين في القواعد العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، أرسلوا في إجازات غير مدفوعة الأجر، اعتبارا من اليوم الأربعاء، وذلك لأن الدولتين لم تتفقا على أطر تقاسم تكاليف الدفاع بينهما.

طوكيو - سبوتنيك. وتجدر الإشارة إلى أنه في كوريا الجنوبية ، يوجد 28.5 ألف عسكري أمريكي يقومون بأداء الخدمة العسكرية على أساس التناوب بذريعة حماية البلاد من تهديد عسكري من كوريا الديمقراطية. وكانت سيئول حتى الآن، تدفع نحو مليار دولار للولايات المتحدة كحصة لها في إطار الدفاع، لكن الرئيس الأمريكي الحالي وجد أن هذا المبلغ غير كاف وطالب بزيادة هذه الحصة بعدة أضعاف.

ونظرا لأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق، أصدرت القيادة العسكرية الأمريكية في كوريا الجنوبية بيانا، أكدت فيه أن قرارها إعلان إجازة غير مدفوعة للمواطنين الكوريين الجنوبيين جاء نتيجة لــ "عدم وجود اتفاق لتقاسم التكاليف".

من جانبها، أعربت كوريا الجنوبية عن أسفها لذلك. ووفقًا للناطق باسم وزارة الدفاع، تسوي هيون سو، فإن القرار الذي اتخذته قيادة القوات الأمريكية بشأن الإجازة الإجبارية غير مدفوعة الأجر تجاه المواطنين الكوريين الجنوبيين "لا يساهم في تعزيز الدفاع المشترك".

ومن جهة أخرى، فإن هذا الوضع يزداد تعقيدا بسبب انتشار الفيروس التاجي حتى بين أفراد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، حيث إنه بحسب قيادة هذه القوات، قد ازداد عدد الجنود الأمريكيين المصابين بالفيروس التاجي، وفقا لحالة اليوم الأربعاء، إلى 14 شخصًا.

وعلى مستوى كوريا الجنوبية بأسرها فقد تم تسجيل 9887 حالة إصابة بالفيروس التاجي الجديد.

يذكر أنه سبق وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس / آذار، تفشي الفيروس التاجي الجديد "كوفيد – 19"، وباء عالميا.