شركة "فورد" تعتزم إنتاج 50 ألف جهاز للتنفس الاصطناعي خلال 100 يوم

تعتزم صانعة السيارات "فورد" إنتاج 50 ألف جهاز للتنفس الاصطناعي، لتلبية طلب مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في غضون 100 يوم، وتخصص لمواصلة إنتاج 30 ألف جهاز شهريًا بعد ذلك.

وقالت الشركة في بيان نقلته شبكة "سي إن إن"، إنها تعتزم إنتاج الأجهزة في مصنعها بولاية ميشيغان، مضيفة أن المنشأة سيعمل بها 500 فرد من أعضاء نقابة عمال السيارات الذين تطوعوا للعمل في المشروع.

جهاز التنفس الاصطناعي الذي تنوي "فورد" إنتاجه يعمل بضغط الهواء فقط ولا يستدعي وجود كهرباء. وقالت الشركة إن مصنعها سينتج الأجهزة على مدار الساعة بثلاث نوبات من العمال، وسوف يصنع 7200 جهاز في الأسبوع.

وفي 22 مارس/ آذار الماضي، وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ، شركات صناعة السيارات للبدء بتصنيع أجهزة التنفس، لمواجهة الطلب المتزايد في ظل انتشار فيروس كورونا.

وغرد ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "كلفت شركات "فورد" و"جنرال موتورز" و"تسلا" بالمضي قدما في صنع أجهزة تنفس إلى جانب منتجات معدنية أخرى بشكل سريع".

ووفقا لما نشره موقع "ميديك فورم"، فإن نسبة الوفيات بين الذين أعمارهم فوق 80 عاما بلغت 25%، إذ اكتشف الأطباء أن السبب الرئيسي لوفاة المصابين بفيروس كورونا هو الالتهاب الرئوي الذي يصيب الرئتين معا.

ويتسبب هذا في منع حصول الجسم على كمية الأكسجين اللازمة، ونتيجة لذلك تتوقف أعضاء الجسم عن القيام بوظائفها وبالتالي وفاة الشخص المصاب. وأشار الخبراء إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية هم أكثر عرضة لخطر الموت عند إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.