الصين تكشف رسميا عن وجود مئات المصابين بكورونا لا تظهر عليهم الأعراض

كشفت الصين، اليوم الأربعاء، عن وجود أكثر من 1300 مصاب بفيروس كورونا لديها، لا تظهر عليهم الأعراض، في سابقة هي الأولى من نوعها التي تنشر فيها بكين مثل هذه البيانات، بعد تزايد القلق العام إزاء المصابين الذين لا تظهر عليهم الأعراض.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، أفادت اللجنة الوطنية للصحة بأن 1367 مريضًا بـ"كوفيد 19"، وهو المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، يخضعون للملاحظة الطبية، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 130 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية.

وأكدت اللجنة أنها ستستجيب "لمخاوف العامة" عبر البدء في نشر بيانات يومية عن الحالات غير المصحوبة بأعراض، والتي تقول إنها قادرة على نقل العدوى. كشفت السلطات خلال عطلة نهاية الأسبوع عن إصابة امرأة في مقاطعة خنان بعد تواصلها مع 3 مصابين لا تظهر عليهم الأعراض.

وبحسب "فرانس برس"، فإن الحالات المصابة بفيروس كورونا ولا تظهر عليها الأعراض، لا تضاف إلى العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ما لم تظهر عليها أعراض سريرية فيما بعد. العديد من البلدان الأخرى بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان تحسب الحالات بدون أعراض في قوائمها الوطنية للتشخيصات المؤكدة.

يتفق الخبراء على إمكانية نقل المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض للعدوى، لكن لا يزال من غير المعروف مدى مسؤوليتهم عن نشر الفيروس القاتل. وقال خبير الجهاز التنفسي الصيني تشونغ نانشان في مقابلة مع وسائل الإعلام محلية إن المصاب الذي لا تظهر عليه الأعراض قادر على إصابة 3 أشخاص.

وحتى الآن، سجلت الصين 81 ألفًا و554 إصابة بفيروس كورونا، فيما بلغ عدد الوفيات 3312 حالة وفاة - تتركز معظمها في مدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي والتي كانت مركزًا لانطلاق الفيروس.