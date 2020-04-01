تركيا ترسل 25 طنا من المساعدات الطبية إلى إسبانيا

أعلن رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسباني، ميغيل فيليارويا، أن تركيا قدمت مساعدات لبلاده لاحتواء فيروس كورونا المستجد، موضحا أن طائرة عسكرية، تحمل معدات وقاية طبية للمستشفيات، هبطت اليوم في مطار مدريد.

مدريد - سبوتنيك وقال فيليارويا، في مؤتمر صحفي اليوم، "في الساعة 11:30 من صباح اليوم ، وصلت طائرة سلاح الجو التركي إلى قاعدة توريخون، وهذا يعتبر دعما واستجابة لطلب الناتو".

كما كشف أيضا أن الطائرة كانت تحمل 25 طنا من شحنات الأدوات الصحية المخصصة للمستشفيات.

وأوضح أيضا أن لاتفيا ولوكسمبورغ عرضتا المساعدة على إسبانيا.

وطلبت السلطات الإسبانية الأسبوع الماضي من الناتو تقديم المساعدة الإنسانية لها لمواجهة انتشار بوباء فيروس " كوفيد – 19".

وتحتل إسبانيا المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الحالات المكتشفة (بعد الولايات المتحدة وإيطاليا) والثانية في عدد الضحايا (بعد إيطاليا). وحتى 1 أبريل/ نيسان، تم تسجيل 102 ألف حالة إصابة بينما توفي أكثر من 9 آلاف شخص في البلاد.