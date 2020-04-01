إسبانيا تسجل زيادة قياسية في الوفيات بفيروس كورونا... والإصابات تتجاوز 100 ألف

تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا، اليوم الأربعاء، حاجز المائة ألف، في حين سجلت البلاد ارتفاعًا قياسيًا في عدد الوفيات خلال يوم، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة.

وقالت في الوزارة في إفادة صحفية، إن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 102 ألف و136 حالة اليوم، من 94 ألف و417 حالة الثلاثاء، بزيادة يومية قدرها 7719 إصابة.

فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 9053 حالة من 8189 حالة، بزيادة يومية قدرها 864 حالة وفاة، وهو رقم قياسي غير مسبوق منذ تفشى الوباء في أنحاء البلاد، بحسب وكالة "رويترز".

تعد إسبانيا ثاني أكثر بلدان العالم تسجيلًا للوفيات بالفيروس بعد إيطاليا التي سجلت أكثر من 12 ألف حالة وفاة حتى الآن.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 850 ألف إصابة، و42 ألف حالة وفاة، فيما اقترب عدد المتعافين من 180 ألفًا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف فبراير/ شباط، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 190 ألفا في الولايات المتحدة و105 آلاف في إيطاليا و102 ألف في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 190 دولة ومنطقة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.