عقب تفشي فيروس كورونا... البحرية الأمريكية تأمر بإجلاء الألاف من حاملة الطائرات "روزفلت"

أمرت البحرية الأميركية بإجلاء آلاف البحارة من حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية "روزفلت"، عقب تحذير قبطانها من أن تفشي فيروس كورونا المستجد على متنها يهدد حياة الطاقم.

ومع اكتشاف عشرات الإصابات بين صفوف طاقم الحاملة، سارعت البحرية إلى حجز غرف في فنادق على جزيرة غوام للعديد من أفراد الطاقم الذين يبلغ عددهم نحو 4 الاف.

وأبلغ قبطان الحاملة منذ أيام، أن فيروس كورونا ينتشر بشكل لا يمكن السيطرة عليه، مطالبا بتقديم مساعدة فورية لعزل أفراد الطاقم المصابين، بحسب ما نشره موقع "بيزنس إنسايدر".

ويتم العمل على خطة لإخراج أكبر عدد من البحارة من السفينة، وهم ينتظرون وصول 40 مختصا من مشاة البحرية الأميركية.

يذكر أن البنتاغون أعلن أن ما يزيد عن 1400 من العاملين والمتعاقدين في وزارة الدفاع أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، بينهم 771 عسكري.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 865 حالة وفاة جديدة، في يوم واحد، ليتخطى إجمالي وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد، حاجز الـ 4 آلاف وفاة.

وقالت شبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية، إن اليوم الأربعاء هو الأعلى في عدد الوفيات، في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ ظهور فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي جائحة.

ووصل إجمالي عدد الوفيات، بفيروس كورونا، في الولايات المتحدة الأمريكية 4080 حالة وفاة، وفقا للبيانات الخاصة بجامعة جونز هوبكينز، البحثية بولاية ماريلاند الأمريكية.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 885 ألف مصاب، بينهم أكثر من 44 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 185 ألف شخص.