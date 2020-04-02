الولايات المتحدة تبقي على خدمة حاملة الطائرات بالرغم من تفشي فيروس كورونا على متنها

أعلن قائد العمليات البحرية الأمريكية، الأدميرال مايك غيلداي، أن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس ثيودور روزفلت" التي ترسو في غوام لا تزال في الخدمة بالرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد على متنها.

وقال الأدميرال غيلداي خلال مؤتمره الصحفي: "نعم، إنها لا تزال في الخدمة وستستمر بذلك".

وأضاف غيلداي قائلا: "بالرغم من تفشي فيروس كورونا على متنها سنأخذ كل الإجراءات الضرورية الوقائية التي ستمنح استمرارية خدمتها في الفترة المقبلة".

وكان وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أعلن أنه لن يتم إجلاء طاقم حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس ثيودور روزفلت" التي ترسو في غوام، مشيرا إلى أن جيش الولايات المتحدة هو جزء من المعركة ضد فيروس كورونا المستجد.

ووقّع مارك إسبر أمرا بتجميد تحركات جميع القوات الأمريكية في الخارج لمدة 60 يوما، بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا في البلاد.