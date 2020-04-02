موسكو حول المساعدات الإنسانية لأمريكا: التعاون الدولي مهم في مكافحة كورونا

اعتبر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المساعدات الإنسانية التي قدمتها روسيا للولايات المتحدة الأمريكية تأتي ضمن التعاون الدولي لمواجهة فيروس كورونا.

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، في تعليقه على المساعدات الإنسانية التي قدمتها روسيا للولايات المتحدة الأمريكية:

© Sputnik . Press Service of the Permanent Representative of the Russian Federation to the UN طائرة مساعدات روسية تحمل معدات طبية للولايات المتحدة تهبط في نيويورك..فيديو

"التعاون الدولي أمر مهم في العمل على مواجهة فيروس كورونا".

وأوضح أنه قريبا ستشرح وزارة الخارجية الروسية الوضع المتعلق بالمساعدة المقدمة للولايات المتحدة.

وفي وقت سابق ذكر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن طائرة من طراز "آن-124" الروسية تحمل مساعدات إنسانية من وزارة الصناعة والتجارة الروسية. وتم التوافق بين رئيسي البلدين على هذه المسألة".

وتابع السفير "بلادي تمد يد العون للشعب الأمريكي. إنها لحظة تاريخية واستمرار لتقاليد تعود لقرون. والآن ليس وقت الصراع. يمكننا توفير المعدات والمطهرات والنظارات والأقنعة وأجهزة التنفس لإنقاذ الأمريكيين، وستحقق البعثة الإنسانية الروسية النجاح في حال تم إنقاذ حياة أو شخص واحد".

وأضاف انطونوف:

"نحن على ثقة، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم المساعدة عند الضرورة، ونحن نستقبلها بكل سرور ومن دون تسييس.

وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية في موسكو، ريبيكا روس، أن الأجهزة التي قدمتها روسيا للولايات المتحدة ستستخدم على الفور بعد موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.