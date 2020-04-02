الصحة العالمية: القادة الأفارقة يستعدون لكورونا منذ أشهر

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، إن قادة الدول الأفريقية، يستعدون لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، منذ أشهر.

وكتب أدهانوم، على "تويتر"، اليوم الخميس: "القادة الأفارقة يستعدون منذ أشهر لمواجهة كورونا"، مشيدا بوعي رئيس رواندا بأهمية التحرك المبكر في التصدي لفيروس كورونا المستجد، في بلاده وفي القارة الأفريقية بأكملها.

For months, African leaders have prepared for the arrival of #COVID19. Thank you, @PaulKagame, for discussing the importance early action at country level & continental activation of coalition of political & business leaders. United, to safeguard #Africa #coronavirus — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 2, 2020

وشدد مدير عام منظمة الصحة العالمية على أهمية الاتحاد والتعاون من أجل حماية القارة الأفريقية من خطر كورونا.

وينتشر الفيروس في أنحاء أفريقيا بشكل أبطأ مما هو في آسيا أو أوروبا وأمريكا، لكن أكثر من 40 دولة في القارة سجلت نحو 3 آلاف حالة إصابة،

وقالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، في تصريحات سابقة، إنه يتعين على الحكومات في أنحاء المنطقة استثمار جهودها في تعقب كل الأشخاص الذين خالطوا حالات إصابة قادمة من الخارج لعزلهم ومنع انتقال العدوى محليا، مشيرة إلى أن "الدول في حاجة للتركيز على احتواء الفيروس مع استعدادها لاحتمال حدوث انتشار أوسع".

Here is a great idea for how runners can continue their training and stay #HealthyAtHome during #COVID19! Bravo!https://t.co/9rg2wCfpJ0 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 2, 2020

وأضافت: "يجب أن يصاحب ذلك الجهد حملات توعية عامة لضمان محافظة الناس على مسافات تباعد بينهم، وهو أمر يمكن أن يساعد في الحد من انتشار الفيروس، بينما يقول جون نكينجاسونغ، مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الأفريقي، إن الزعماء الأفارقة يستعدون للعمل مع نظرائهم في الدول الأكثر ثراء لتأمين إمدادات حيوية مثل أجهزة التنفس الصناعي والتهوية في حالة تفاقم معدلات الإصابة.

وقال، في تصريحات سابقة، إن دولا بها قواعد صناعية متقدمة مثل جنوب أفريقيا ومصر والمغرب يمكن أن تنتج مثل هذه المعدات إذا لزم الأمر.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 937 ألف مصاب، بينهم أكثر من 47 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 195 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 215 ألف مصاب وأكثر من 5100 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 110 ألف إصابة، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الخميس.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثالثة بأكثر من 104 ألفا، قبل الصين التي أصبحت تحتل المرتبة الرابعة عالميا، وأكثر من 9 آلاف حالة وفاة، ثم ألمانيا بأكثر من 77 ألف حالة إصابة، ونحو 1000 حالة وفاة، ثم فرنسا التي أصبحت تحتل المرتبة السادسة بأكثر من 56 ألف مصاب، وأكثر من 4 آلاف حالة وفاة، وأصبحت إيران في المرتبة السابعة عالميا بأكثر من 47 ألف إصابة، وأكثر من 3 آلاف وفاة، ثم بريطانيا بأكثر من 29 ألف إصابة، وأكثر من 2300 حالة وفاة، وسويسرا بأكثر من 17 ألف إصابة، ثم تركيا بأكثر من 15 ألفا، ثم بلجيكا بأكثر من 13 ألف إصابة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 13 ألف إصابة، تليها النمسا بنحو 11 ألف إصابة، ثم كوريا الجنوبية بنحو 10 آلاف إصابة.