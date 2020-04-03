المكسيك: ارتفاع إصابات كورونا إلى 1510 و50 حالة وفاة جديدة

قالت وزارة الصحة بالمكسيك إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد قفز إلى 50 حالة يوم الخميس مقارنة مع 37 في اليوم السابق.

وبلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس 1510 حالات بزيادة بواقع 132 حالة، بحسب "رويترز".

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، بالإجماع على قرار يدعو إلى "التعاون الدولي" لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وهو أول نص تعتمده المنظمة الدولية منذ تفشي الوباء.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) مليون إصابة حول العالم، أمس الخميس، بعد أكثر من 3 أشهر من بداية ظهوره في الصين في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وتتسبب في وفاة أكثر من 51 ألف شخص حول العالم.

وبحسب إحصاءات الخرائط التفاعلية لمتابعة الفيروس حول العالم، تم تسجيل مليون و115 إصابة حتى الساعة 18:15 دقيقة بتوقيت غرينتش، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 211 ألفا و351 حالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس "كورونا" الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.