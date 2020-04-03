قائد عسكري أمريكي: خلو كوريا الشمالية من كورونا مستحيل ولن نكشف عن مصادرنا

شكك قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، الجنرال روبرت أبرامز، في خلو كوريا الشمالية من فيروس كورونا المستجد.

وذكر أبرامز أن "هذا ادعاء مستحيل بناء على جميع الأدلة التي نراها"، وأضاف: "لن نكشف عن مصادرنا وأساليبنا. (ولكن) هذا ليس صحيحا. ولا يمكنني أن أخبركم بالعدد"، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وتدعي كوريا الشمالية عدم وقوع إصابات بكوفيد-19 وتصرح بأن التدابير المتبعة هناك تهدف لمنع تفشي الوباء، بما يشمل إغلاق الحدود وتطبيق الحجر الصحي على المقيمين.

وأفاد أبرامز بأن الجيش الكوري الشمالي كان معزولا لنحو 30 يوما في فبراير/شباط وحتى وقت مبكر من شهر مارس/آذار.

وتابع: "لقد فرضوا تدابير غاية في الصرامة على الحدود وداخل الثكنات ليفعلوا ما يفعله الجميع، وهو وقف الانتشار".

وأوضح الجنرال أنه من بين 28500 أمريكي متمركز في الجنوب ومرافقيهم والموظفين المسيرين لأمورهم، أُبلغ عن 16 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس بينهم.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) مليون إصابة حول العالم، بعد أكثر من 3 أشهر من بداية ظهوره في الصين في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وتسبب حتى الآن في وفاة أكثر من 51 ألف شخص حول العالم.