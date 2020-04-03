إسبانية تشفى من "كورونا" رغم تجاوزها الـ100 عام

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الجمعة شفاء امرأة تبلغ من العمر مئة عام، من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة على صفحتها في تويتر: "لدينا فرحة كبيرة اليوم. لقد خرجت من مستشفى سان أغوستين دي أفيلز أول مريضة كانت مصابة بفيروس كورونا. امرأة عمرها 100 عام".

وسجلت السلطات الصحية في إسبانيا، أمس الخميس أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا المستجد بـ905 وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 10003، فيما بلغت الإصابات نحو 110238 بعد تسجيل 6120 حالة جديدة.

وطلبت السلطات الإسبانية الأسبوع الماضي من الناتو تقديم المساعدة الإنسانية لها لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد – 19".

وتحتل إسبانيا المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الحالات المكتشفة (بعد الولايات المتحدة وإيطاليا) والثانية في عدد الضحايا (بعد إيطاليا).