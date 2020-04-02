إسبانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بـ905 وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 10003، فيما بلغت الإصابات نحو 110238 بعد تسجيل 6120 حالة جديدة.

القاهرة – سبوتنيك. وأكدت وزارة الصحة الإسبانية، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، "تسجيل 6120 إصابة جديدة بكورونا و905 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 110238 إصابة و10003 وفيات".

في سياق متصل، أعلن رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسباني، ميغيل فيليارويا، أن تركيا قدمت مساعدات لبلاده لاحتواء فيروس كورونا المستجد، موضحا أن طائرة عسكرية، تحمل معدات وقاية طبية للمستشفيات، هبطت اليوم في مطار مدريد.

وقال فيليارويا، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، "في الساعة 11:30، وصلت طائرة سلاح الجو التركي إلى قاعدة توريخون، وهذا يعتبر دعما واستجابة لطلب الناتو".

كما كشف أيضا أن الطائرة كانت تحمل 25 طنا من شحنات الأدوات الصحية المخصصة للمستشفيات، وأوضح أيضا أن لاتفيا ولوكسمبورغ عرضتا المساعدة على إسبانيا.

وطلبت السلطات الإسبانية الأسبوع الماضي من الناتو تقديم المساعدة الإنسانية لها لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد – 19".

وتحتل إسبانيا المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الحالات المكتشفة (بعد الولايات المتحدة وإيطاليا) والثانية في عدد الضحايا (بعد إيطاليا).