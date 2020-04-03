ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في كندا إلى نحو 12 ألفا

اقتربت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في كندا من 12 ألف حالة، فيما قفز عدد الوفيات بنسبة 20% تقريبا منذ أمس الخميس، وفقا للبيانات التي نشرتها وكالة الصحة العامة في البلاد اليوم الجمعة.

وقالت الوكالة عبر موقعها على الإنترنت، إن حالات الإصابة ارتفعت بنسبة 16% تقريبا إلى 11747 من 10132 قبل يوم، وارتفع عدد الوفيات إلى 152 من 127 أمس الخميس، حسبما ذكرت رويترز.

وكان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، قد أعلن يوم الأربعاء، أن بلاده تخصص ملياري دولار كندي (حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي)، لشراء معدات طبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء: "نحن نعلم أن الطلب على المعدات والمواد الأساسية الطبية سينمو في الأسابيع المقبلة، لذلك نحتاج إلى عرض ثابت ومستقر لهذه المنتجات"، وفقا لقناة "سي بي سي".

وأكد ترودو يوم الأحد الفائت، أن كندا لا تخطط في الوقت الراهن لاستخدام الجيش في المساعدة في جهود احتواء تفشي فيروس كورونا، وإن كان هذا الخيارلا يزال مطروحا.