كندا تخصص 1.4 مليار دولار أمريكي للمعدات الطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، أن بلاده تخصص ملياري دولار كندي (حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي)، لشراء معدات طبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس الوزراء: "نحن نعلم أن الطلب على المعدات والمواد الأساسية الطبية سينمو في الأسابيع المقبلة، لذلك نحتاج إلى عرض ثابت ومستقر لهذه المنتجات"، وفقا لقناة "سي بي سي".

وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الكندية، فقد سجلت البلاد 8536 حالة بفيروس كورونا المستجد فارق الحياة منهم 96 شخصا.

Today, Prime Minister Justin Trudeau announced that procurement contracts have been signed with Canadian businesses to make medical supplies like ventilators, surgical masks, and test kits. Learn more ⬇️ pic.twitter.com/AfqkQX7H1o — CanadianPM (@CanadianPM) March 31, 2020

وأكد ترودو يوم الأحد، أن كندا لا تخطط في الوقت الراهن لاستخدام الجيش في المساعدة في جهود احتواء تفشي فيروس كورونا، وإن كان هذا الخيار ما زال مطروحا.

انتشر الفيروس حتى الآن في 202 دولة، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3304 إصابة.

بينما في دول مثل: إيطاليا (105 ألف إصابة، 12428 وفاة)، إسبانيا (95 ألف إصابة، 8296 وفاة)، والولايات المتحدة ( 188530 ألف إصابة، 3889 وفاة)، يتم يوميا تسجيل عدة آلاف مصاب ومئات الوفيات، إلى جانب مئات الآلاف في نحو 202 دولة أخرى، إذ تعدت الإصابات حاجز الـ 848 ألف إصابة، تم شفاء 176 ألف شخص من المرض، واقتربت الوفيات من 42 ألف وفاة، وفقا لموقع "ورلد أوميتر" المتخصص في إحصائيات إصابة الفيروس حول العالم.

كما عطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. وأيضا أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض وفرضت أغلب الدول في الشرق الأوسط حظر تجول جزئي، خشية استمرار انتشار الفيروس.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.