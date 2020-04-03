غوتيريش: "الأسوأ لم يأت بعد" في الدول التي تشهد نزاعات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، إن "الأسوأ لم يأت بعد" في الدول التي تشهد نزاعات، داعيا إلى وقف إطلاق النار في مختلف أنحاء العالم للمساعدة على الحد من تفشي وباء كورونا.

وأضاف، خلال تقديمه تقريرا حول التطورات الحاصلة منذ إطلاق دعوته يوم 23 مارس/آذار، أنه "توجد فرصة للسلام، لكننا بعيدون عن تحقيقه. الحاجة إلى ذلك عاجلة. ستصل عاصفة كوفيد-19 حاليا إلى جميع مواقع النزاع"، بحسب وكالة فرانس برس.

وتابع "أظهر الفيروس سرعة انتقاله عبر الحدود، وتدمير الدول وقلب نمط حياة الناس. الأسوأ لم يأت بعد".

وأشار غوتيريش إلى تعبير "عدد كبير من أطراف النزاع" عن موافقتهم على وقف الأعمال العدائية، لا سيما في "الكاميرون، جمهورية افريقيا الوسطى، كولومبيا، ليبيا، ميانمار، الفيليبين، جنوب السودان، السودان، سوريا، أوكرانيا واليمن".

لكنه تأسف لوجود "هوّة شاسعة بين الأقوال والأفعال، لتحويل الكلمات إلى سلام على الميدان وفي حياة الناس"، كما ذكر حالات "تصاعدت فيها النزاعات".

وقال في هذا الصدد "لإسكات الأسلحة، علينا رفع الأصوات من أجل السلام"، دون أن يذكر مجلس الأمن الدولي الذي يعاني من انقسامات بين الولايات المتحدة والصين، وفق دبلوماسيين.

ومنذ بداية الأزمة، لم يعقد مجلس الأمن أي اجتماع حول كورونا أو يصدر أي بيان أو قرار مشترك.