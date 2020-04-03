ميركل: من السابق لأوانه رفع القيود بسبب كورونا رغم بوادر تباطؤ التفشي

قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في خطاب مسجل، اليوم الجمعة، إنه من السابق لأوانه أن ترفع ألمانيا القيود على تحركات الناس رغم المؤشرات المبدئية على أن فيروس كورونا ينتشر بوتيرة أبطأ.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الستشارة الألمانية القول "الحكومة وأنا بشكل شخصي نفكر في كيفية تحقيق شيئين في آن واحد: تأمين الحماية الصحية للجميع وبدء عملية بحيث يتسنى العودة للحياة العامة شيئا فشيئا".

وأضافت أن التعامل مع الجائحة "مهمة خارقة".

وقال وزير الصحة الألماني، ينس سبان، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن هناك دلائل على أن معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بدأ يستقر.

وقال سبان، خلال زيارة لشركة تعمل في توزيع معدات الوقاية الطبية، إن بلاده حصلت بالفعل على 1500 جهاز تنفس صناعي جديد، وهي أجهزة ضرورية لعلاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد. وأضاف أن هذه الأجهزة ستكون في العيادات هذا الشهر.

وأوضح سبان إن جهود زيادة عدد أسرة الرعاية المكثفة المتاحة في الأيام الأخيرة أسفرت عن أن 40 في المئة منها أصبحت جاهزة الآن لاستقبال المرضى.