أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الجمعة، إصابة أحد أعضاء المجلس العلمي لمكافحة كورونا بالفيروس التاجي المستجد.

جاء ذلك بعد اجتماع ترأسه وزير الصحة، مع أعضاء الهيئة العلمية لبحث آخر التطورات حول انتشار فيروس كورونا.

#عاجل | وزير الصحة التركي: إصابة أحد أعضاء المجلس العلمي لمكافحة كورونا بالفيروس — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 3, 2020

​وبحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية، يبحث المجتمعون عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، أوضاع المصابين بفيروس كورونا.

ومساء أمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة التركية، ارتفاع عدد وفيات كورونا في البلاد إلى 356، والإصابات إلى 18 ألفا و135 حالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوز عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و50 ألف إصابة، ونحو 53 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 219 ألفا.