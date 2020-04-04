إسرائيل تعاقب مخالفي الحظر الصحي بتعقيمهم في الشارع.. فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لفريق خاص من الأشخاص المختصين بمحاربة انتشار فيروس "كورونا" في إسرائيل وهم يقومون برش مواد خاصة للتعقيم على مجموعة من الأفراد في أحد الشوارع.

المقطع يظهر شخصا بلباس خاص يقوم برش مجموعة من الأشخاص الذين تم تجميعهم مع بعض في وسط أحد الشوارع، بمادة خاصة تستخدم للتعقيم في محاربة انتشار فيروس"كورونا".

في الوقت الذي علق فيه الكثيرون بأن السبب يعود لمخالفة هؤلاء الأشخاص لقواعد الحظر الصحي الذي تفرضه إسرائيل لمنع انتشار الفيروس.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، يوم أمس الجمعة، عن تسجيل 571 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في إسرائيل إلى 7428 إصابة، من بينها 40 حالة وفاة.

ويخضع رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، للحجر الصحي أيضا، بعد أن خالط وزير الصحة يعقوب ليتسمان، الذي أصيب بفيروس كورونا. وأظهر فحص أجري لنتنياهو يوم أمس أنه لم يُصب بالفيروس.

ودخل الحجر الصحي العديد من المسؤولين في وزارة الصحة، بينهم مديرها العام ورئيسة دائرة الصحة العامة. ويتواجد في حجر صحي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، ورئيس الموساد يوسي كوهين، دون أن تثبت إصابتهما بالفيروس حتى الآن.