طبيب إيطالي يقترح استخدام قناع الغطس بديلا لأجهزة التنفس

اقترح طبيب إيطالي يدعى ريناتو فافيرو، استخدام أقنعة الغطس كبديل لأجهزة التنفس التي تشهد نقصا في مختلف أنحاء العالم ولا سيما في إيطاليا بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

وقالت وكالة "آجي" الإيطالية إن فكرة ريناتو تتلخص في استخدام قناع الغطس الذي أنتجته شركة ديكاثلون الرياضية الشهيرة لسد النقص في أجهزة التنفس في مستشفيات لومبارديا الإيطالية.

وأوضح الطبيب أنه يمكن تزويد أقنعة الغطس بصمامات للتنفس للسماح بالتنفس من الأنف والفم معا.

وتواصلت شركة "إيزينوفا" المحلية مع شركة ديكاثلون، للاطلاع على طريقة تصنيع الأقنعة من أجل تصنيع صمام خاص إضافي لها أو لنموذج يشبهها، مع إجراء التعديلات المطلوبة بتزويد أقنعة الغطس بصمامات التنفس.

يذكر أن مسحا، أجري أمس الجمعة، أظهر أن أنشطة الشركات بمنطقة اليورو انهارت الشهر الماضي، إذ دفعت محاولات لاحتواء جائحة فيروس كورونا الحكومات في أنحاء القارة إلى إغلاق قطاعات كبيرة من اقتصاداتها، من المتاجر إلى المصانع والمطاعم.

وأصابت الجائحة ما يزيد عن مليون شخص في أنحاء العالم، مما شل الاقتصادات، إذ يبقى المستهلكون القلقون بشان أمنهم الصحي والوظيفي داخل منازلهم ويكبحون الإنفاق.

وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر "آي.إتش.إس" ماركت المجمع لمديري المشتريات إلى مستوى قياسي متدن عند 29.7 في مارس/ آذار من 51.6 في فبراير/ شباط، وهو ما يقل عن القراءة الأولية البالغة 31.4 ويمثل بفارق كبير أكبر انخفاض شهري منذ بدء المسح في يوليو/ تموز 1998، ويفصل مستوى الخمسين بين النمو والانكماش.