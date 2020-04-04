الصين تشيد بجهود قطر في مكافحة وباء كورونا

أشاد السفير الصيني في الدوحة تشو جيان، بجهود دولة قطر في مكافحة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما أكد عمق العلاقات بين البلدين.

وصرح تشو جيان بأنه: "منذ تفشي المرض فإن قطر حققت الاستجابة السريعة والإجراءات المناسبة". وأكد أن قطر تضع صحة الناس وسلامتهم على رأس الأولويات، وهو ما ظهر في سلسلة من التوجيهات الحاسمة، حسبما نقلت صحيفة الشرق القطرية.

وأشار السفير جيان إلى أن محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، قد أجرى يوم الأربعاء الماضي، اتصالاً هاتفياً مع وانغ يي عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية في جمهورية الصين الشعبية، وخلال الاتصال استعرض الجانبان علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وتنسيق الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا ، المكالمة الهاتفية تأتي في وقت حرج حيث يكافح الجميع فيروس كورونا.

وتابع السفير الصيني بقوله: إن الوزيرين توصلا إلى توافق في الآراء لتعزيز التعاون الدولي، حيث قال وانغ يى إن الوباء لا يعرف حدودا وان الفيروس عدو مشترك للبشرية.

وأضاف السفير جيان إن قطر والصين شريكان استراتيجيان، ويتشارك الشركاء دائمًا في البؤس والويل، ويتكاتفون في مواجهة الشدائد، وبالتالي فإنه في مواجهة الكارثة الصحية، فإن مصائرنا مرتبطة ببعضها البعض، ونحن بحاجة إلى دعم بعضنا البعض، وشدد على أن قطر هي التي قدمت للصين يد المساعدة عندما كنا في أصعب الأوقات، وسيتذكر الشعب الصيني ذلك دائماً.

وأضاف أن بلاده بذلت قصارى جهدها في أقصر وقت للاستجابة لاحتياجات قطر، فبعد 4 أيام فقط من طلب قطر، وجدنا شركات مؤهلة وجديرة بالثقة لتصدير ما مجموعه 4 ملايين قناع طبي و640 ألف مطهر إلى قطر، ولعبت الشركات الصينية هنا دورها في التعاون والالتزام بتدابير الحكومة القطرية، الملتزمة بحملة البقاء في المنزل لضمان عدم الإصابة.

وألمح إلى أن شركة هواوي التزمت بضمان استمرار العمل بسلاسة في شبكة الاتصالات في قطر. وساهمت خدماتها عالية الجودة والدعم الفني في مكافحة الوباء ومتطلبات المعيشة في قطر. ولم يخش موظفو هواوي من المخاطر وواجهوها بشجاعة.

وأكد السفير تشو جيان أن الصين ستواصل الوقوف بحزم مع قطر وتقديم المساعدات، معاً لبناء مجتمع من الصحة العامة للتغلب على الوباء، مشيرا إلى أن بلاده مستمرة في إعطاء الخبرات للوقاية من العلاج، كما سنواصل التغلب على الصعوبات ومساعدة قطر في شراء الإمدادات الطبية من الصين.

ونبه إلى أنه مع هذا الوباء ستصبح الصداقة القطرية - الصينية أكثر ارتباطا، وسوف يتم تعزيز الثقة المتبادلة، كما ستعمل البلدان معا لبناء مجتمع صحي مشترك لصالح الشعبين.